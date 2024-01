Il n’a pas survécu. Un petit garçon de deux ans, tombé samedi dernier de l’appartement de sa famille, au 7e étage d’un immeuble de Villeurbanne, près de Lyon, « est malheureusement décédé », a indiqué jeudi le parquet de Lyon, rapporte Le Progrès.

Samedi dernier, vers 17 heures, l’enfant aurait échappé à la vigilance de sa mère, présente dans le logement, et aurait accédé à un balcon où se trouvaient également ses frères et sœurs âgés de six et un an. Le garçon de deux ans aurait alors escaladé avant de basculer dans le vide. Il a été transporté à l’hôpital de Bron dans un état très grave. Lundi, il était en état de mort cérébrale.

Le parquet a précisé que l’enquête se poursuivait afin de « connaître les circonstances de son décès ».