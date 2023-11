Près de 200 fonctionnaires de la police de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, une unité du Raid, une autre de la CRS 83 et plusieurs équipes cynophiles. Ce lundi matin, une vaste opération de police judiciaire a été menée dans le quartier du Tonkin, à Villeurbanne, près de Lyon, dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte en juillet pour « trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, et blanchiment », a indiqué le parquet de Lyon.

Quinze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d’être « les organisateurs, nourrices, livreurs et revendeurs d’un important trafic de stupéfiants implanté au niveau du 1-3 rue Jacques Brel à Villeurbanne », a détaillé le parquet de Lyon. Il a ajouté que « les investigations [allaient] se poursuivre pour déterminer le degré d’implication et le rôle de chacune des personnes suspectées », précisant que « la loi autorise que ces gardes à vue puissent être prolongées pour une durée maximale de 96 heures ».

Au début du mois de novembre, plusieurs fusillades avaient eu lieu dans ce quartier, dont deux en pleine journée et à proximité des écoles. A la suite de ces événements, la préfète avait renforcé le dispositif de sécurité. Les habitants dénoncent depuis de nombreuses années l’installation du trafic de stupéfiants. Le maire de la ville, Cédric Van Styvendael, réclame quant à lui, des « moyens spécifiques » et pérennes pour le quartier.