La préfète du Rhône Fabienne Buccio a interdit le rassemblement prévu ce mercredi soir à 19 heures, à Lyon, en hommage à Thomas, cet adolescent de 16 ans, tué ce week-end à Crépol, dans la Drôme.

« Face aux tentatives de récupération, aux slogans xénophobes et provocations à la haine susceptibles d’être prononcés, mais aussi aux risques de confrontations violentes, le rassemblement […] est interdit par arrêté préfectoral », a-t-elle indiqué sur X (ex-Twitter).

Plus tôt dans la journée, sur le même réseau social, le groupuscule d’extrême-droite « Les Remparts » avait appelé à un rassemblement « contre l’ensauvagement de nos villes et de nos villages », au palais de justice des « 24 colonnes ». Depuis deux jours, l’extrême-droite et une partie de la droite se sont emparées du drame en associant insécurité et immigration.