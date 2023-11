Une jeune femme de confession juive a été blessée par arme blanche à son domicile à Lyon, a indiqué samedi le parquet, selon qui « le passage à l’acte pourrait être motivé par un mobile antisémite ». Une enquête pour « tentative de meurtre » a « été ouverte », indique-t-il encore, précisant que les jours de la victime ne sont pas en danger et qu'« aucune interpellation » n’a eu lieu à ce stade.

« Les premières constatations ont conduit le parquet de Lyon à ouvrir une enquête du chef de tentative de meurtre aggravée par la circonstance que le passage à l'acte pourrait être motivé par un mobile antisémite », selon le parquet, indiquant que la sureté départementale du Rhône et la DZPJ (Direction zonale de police judiciaire) de Lyon ont été co-saisies de cette enquête. « Le pronostic vital de la jeune femme [...] ne se trouve pas engagé », indique-t-il.

Une croix gammée sur la porte

Selon une source policière, les faits se sont produits vers 13h15. Selon les déclarations de la victime, quelqu'un a sonné à sa porte, elle a ouvert et l'individu lui a porté 2 coups de couteau. Il était vêtu de sombre, le visage partiellement masqué et a pris la fuite après les faits. Une croix gammée est taguée sur la porte, mais il n'est « pas possible » de la dater à ce stade, a précisé la source.