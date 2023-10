Une enquête pour « meurtre en bande organisée » a été ouverte et confiée à la police judiciaire après la chute mortelle d’un homme, depuis le troisième étage d’un immeuble du 8e arrondissement de Lyon, a indiqué le parquet, confirmant une information du Progrès. À ce stade de l’enquête, les causes de la chute restent inconnues.

L’homme, né à Madagascar et âgé de 42 ou 43 ans, est décédé dimanche en début d’après-midi après l’irruption d’individus cagoulés à une fête d’anniversaire à laquelle il participait, selon une source policière.

Les témoins ont fait état de deux ou trois agresseurs, équipés d’une arme de poing. Aucun coup de feu n’a été tiré et aucune trace de coups n’a été relevée sur le corps. Une autopsie va être réalisée. « On ne sait pas s’il s’est jeté ou s’il a été poussé et s’il est tombé avant ou après le départ des agresseurs », a précisé cette source.