Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour favoritisme à la suite du dernier rapport de la chambre régionale des comptes (CRC), pointant un « manque de transparence » de la métropole dans le choix, en 2016, du groupe Vinci pour un chantier lié à la rénovation du quartier de la Part-Dieu.

Dans ce rapport, rendu public le 25 septembre, la CRC se penche sur des accords passés en 2016 entre le géant du BTP et la métropole de Lyon, alors présidée par Gérard Collomb, via sa SPL (société publique locale) Lyon Part-Dieu. L’instance s’est notamment intéressée au développement de la tour To-Lyon, vaste projet immobilier public privé comprenant, outre la tour qui doit être livrée par Vinci fin 2023, des parkings et la restructuration du parvis de la gare de quartier.

La CRC s’étonne de voir Vinci, à travers sa filiale SCCV To-Lyon, avoir été aussi chargée du chantier du parking de la place Béraudier, en face de la gare, et où une place basse de plusieurs niveaux doit voir le jour en 2025. Elle note que le choix de l’entreprise a « manqué de transparence dans un secteur pourtant très concurrentiel ».

Une vente réalisée « dans des conditions juridiquement contestables »

La chambre estime aussi « que la vente de la place basse (…) s’est réalisée dans des conditions juridiquement contestables, l’ouvrage ayant été conçu par la collectivité publique et pour la satisfaction de ses besoins ». Si la CRC reconnaît que l’opération To-Lyon reposait sur une coconstruction avec un investisseur privé, elle souligne aussi « qu’il n’en est pas moins contestable dès lors qu’une partie des ouvrages a vocation à être utile à la collectivité ».

La métropole de Lyon, présidée depuis 2020 par l’écologiste Bruno Bernard, n’a pas souhaité faire de commentaire. L’avocat de Gérard Collomb, maire socialiste de Lyon de 2001 à 2017 puis LREM de 2018 à 2020, qui avait dirigé la collectivité publique de 2015 à 2017, a indiqué que la santé de son client ne permettait pour l’instant pas à ce dernier de répondre aux questions de la presse.