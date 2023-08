Un adolescent meurt noyé dans un lac près de Lyon

Jeudi, entre 15 et 16 heures, un adolescent d’une quinzaine d’années est mort noyé dans le lac de Miribel Jonage, au bord de la plage du Fontanil, à Vaulx-en-Velin, près de Lyon. D’après les informations du Progrès, le jeune homme était en train de se baigner avec deux amis, en dehors de la zone surveillée, quand il a « coulé à pic ».

Rapidement alertés, les sauveteurs ont plongé à plusieurs reprises en apnée et ont retrouvé le jeune, inconscient, à une centaine de mètres du bord et à trois mètres de profondeur. Malgré plusieurs tentatives de réanimation des maîtres-nageurs, des pompiers et de la Sécurité civile, les secours n’ont pas réussi à sauver l’adolescent. Toujours selon le quotidien local, la victime était un jeune migrant, originaire de Guinée Conakry, venu avec un groupe d’une trentaine de personnes accompagné par une association.