Mercredi soir, vers 19 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un incendie survenu à Vaulx-en-Velin, à la limite de Décines-Charpieu, près de Lyon, au sein d’une entreprise de recyclage de déchets végétaux. Selon les informations du Progrès, des palettes et des copeaux de bois ont pris feu, brûlant près de 1.000 m2 de surface.

Incendie important sur Vaulx-en-Velin. #Lyon pic.twitter.com/evwI5AfTfh — S.H. Youx ✊ (@SH_Youx) August 9, 2023



Une équipe de cinquante-six pompiers, et dix-neuf engins, ont été envoyés sur place rapidement, puis des renforts ont complété l’effectif durant la soirée. Toute la nuit, les soldats du feu se sont relayés pour tenter de maîtriser les flammes, avec au plus fort de l’incendie, près de quatre-vingt-dix pompiers présents. Ce jeudi matin, ils étaient encore une cinquantaine et quatorze engins, mobilisés. Le feu n’est toujours pas éteint.

Selon le Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours, interrogé par le quotidien local, « il n’y a pas de risque de propagation, mais cela nécessite un travail de noyage ». Aucune victime n’est à déplorer.