Lui, dit avoir « voulu faire le buzz ». Un homme, dont l’âge n’a pas été précisé, a été condamné à un de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lyon pour « provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit, et à un attroupement armé ».

Il lui est reproché d’avoir posté des « messages haineux » sur Snapchat « appelant à l’émeute, au meurtre et à l’insurrection », indique ce jeudi la police lyonnaise. Mais aussi d’avoir vendu ou proposé à la vente des « articles utiles pour les émeutiers », comme des mortiers.

Incarcéré

Un premier individu, soupçonné d’être le titulaire du compte, a été arrêté le 6 juillet. A son domicile, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs téléphones dont celui ayant servi à poster les messages. Finalement mis hors de cause, l’homme a été libéré. Mais l’une de ses connaissances a ensuite été identifiée puis interpellée.

Ce dernier a reconnu être l’auteur des messages mais a « nié leur caractère provoquant ». Ce qui ne l’a pas empêché d’être jugé en comparution immédiate et d’être incarcéré à l’issue de sa condamnation, mardi soir.