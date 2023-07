Lundi vers 21 heures, un groupe d’une cinquantaine de militants de l’ultradroite, dont certains cagoulés, s’est rassemblé pour une manifestation non autorisée dans le centre de Chambéry, rapporte le Dauphiné Libéré. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent les manifestants scander des slogans d’extrême droite sous la surveillance de quelques policiers.

⚠️ Lorsque des milices armées d’extrême-droite sortent à Chambéry, ils sont accompagné par… la police.



Dans le week-end des jeunes se sont alors mobilisé pour empêcher les ratonnades et plusieurs affrontement ont eu lieu. pic.twitter.com/NrUsmLcu8q — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) July 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Il y a eu, apparemment, ce groupe qui appartiendrait à la mouvance d’extrême droite qui a été pris à partie par un autre groupe », a expliqué le procureur de Chambéry Pierre-Yves Michau. Un homme a été blessé par des « coups de marteau sur la tête » pendant la rixe. Il a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. Le parquet n’a pas fait état d’interpellation en lien avec ces violences, mais une procédure a été ouverte pour « violences aggravées », a ajouté le procureur sans autre précision.

Craignant de nouveaux affrontements, la préfecture de Savoie vient de prendre un arrêté pour interdire les manifestations ce mardi soir, de 20 heures à 4 heures du matin. D’après les informations relayées par France Bleu, « de nouveau appels à la violence et à l’affrontement ont été détectés sur les réseaux sociaux », indique la préfecture. « Ils sont susceptibles d’entraîner des rassemblements qui pourraient conduire à de graves troubles à l’ordre public et à des affrontements avec les forces de l’ordre », ajoutent les services de l’Etat.

Des rassemblements dans les rues de Lyon dimanche soir

Samedi, une trentaine de sympathisants déclarés de l’ultradroite avaient déjà défilé dans Chambéry, escortés par quelques policiers, après deux nuits de violences et de dégradations en lien avec la mort du jeune Nahel, selon la presse locale.

Dimanche soir, c’est à Lyon qu’une cinquantaine de militants d’ultradroite ont manifesté, devant l’Hôtel de ville avant d’être « repoussés par l’usage de moyens lacrymogènes puis poursuivis jusqu’à dispersion totale », selon la préfecture du Rhône, qui a qualifié ce rassemblement d’opération de communication. Dans des vidéos, notamment relayées par le groupuscule identitaire lyonnais Les Remparts, on peut entendre des slogans comme : « On est chez nous, la France aux Français ».

Le même genre d’actions a été observé de l’autre côté de l’Hexagone, à Angers comme à Lorient, note Libération.

Un homme soupçonné d’être proche de l’ultradroite interpellé avec un fusil dans sa voiture

Samedi, deux hommes de 33 et 39 ans, dont l’un soupçonné « d’être proche de la mouvance ultradroite et déjà condamné à plusieurs reprises par la justice » selon le parquet, ont été interpellés après avoir percuté un autre véhicule dans une commune de l’est de Lyon.

Les policiers ont retrouvé dans leur voiture un fusil de calibre 12, chargé de trois cartouches, et une boîte de 111 cartouches du même calibre. Les deux ont été mis en examen notamment pour « violences volontaires avec arme en raison de l’appartenance vraie ou supposée à une prétendue race ou à une religion déterminée » et « transport et détention d’arme prohibée », selon le parquet.