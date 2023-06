C’est un radio-réveil placé en face de la douche qui a éveillé leur attention et leurs soupçons. Deux jeunes femmes, qui avaient loué un logement près d’Annecy sur la plateforme Airbnb pour le week-end de l’Ascension, ont découvert qu’elles avaient été filmées à leur insu alors qu’elles étaient en train de se laver au bout de trois jours de location. D’après la carte mémoire d’une capacité de 32 Go, le propriétaire de l’appartement enregistrait les hôtes depuis mars.









Paloma et Maady, encore choquées de cette expérience, ont décidé de partager leur histoire sur les réseaux sociaux pour prévenir d’autres potentielles victimes et inciter à « faire très attention » avant de louer. « Ça n’arrive pas qu’aux autres », arguent-elles. C’est d’ailleurs grâce à une vidéo TikTok que Maady avait vue récemment qu’elle a réalisé ce qu’il se passait. « Si je n’avais pas vu ce témoignage, je ne m’en serais même pas rendu compte tellement c’est subtil, affirme-t-elle. Tous les gens avant nous ne l’avaient pas vu ! ». L’objectif de la caméra était dissimulé derrière la vitre teintée qui affichait l’heure.

Une enquête en cours

Les deux amies, prises de panique après cette découverte, ont quitté le logement avant la fin de leur séjour et se sont directement dirigées à la gendarmerie afin de porter plainte, en possession de l’appareil et de la carte mémoire. « On est resté quatre heures, c’était horrible tout ce qu’on a vu », commente Paloma. « On se sent sali et en insécurité », décrit-elle précisant que le propriétaire du logement avait une note de 4,8/5 sur Airbnb et plus de 200 commentaires positifs.









Les jeunes femmes ont signalé à la plateforme les faits et l’annonce a été supprimée. Contacté par 20 Minutes, Airbnb a indiqué que l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été définitivement banni du site en tant qu’hôte et en tant que voyageur. « Nous prenons des mesures strictes lorsque ce type d’incident extrêmement rare se produit, et nous coopérons avec les forces de police dans le cadre de leur enquête », a assuré le porte-parole d’Airbnb France, rappelant que « les caméras cachées sont interdites ».

Pour cette « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », l’individu encourt un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Une enquête est en cours.