« L’enquête se poursuit, [la fillette] n’ayant pas encore été retrouvée », a indiqué Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble vendredi matin, tout en mettant fin à l’alerte enlèvement, déclenchée jeudi soir. Le parquet a précisé que la police judiciaire, chargée des investigations, avait reçu « 70 messages dont certains sont encore en cours d’exploitation ».

« Les éléments en notre possession laissent penser que le père, son complice et l’enfant son maintenant à l’étranger », détaille encore le procureur de la République. Les pays de destination possibles sont la Suède et la Tunisie, le père, ayant la double nationalité suédoise et tunisienne. « Tous les services de police en Europe et en Tunisie sont déjà prévenus des recherches lancées et sont en alerte, a ajouté le parquet. Une information judiciaire sera ouverte dans la journée afin d’obtenir la délivrance de mandats d’arrêt. »

Un kidnapping devant l’école en gazant la mère

Jeudi matin, vers 8h15, l’enfant de 10 ans a été kidnappée par « son père et un complice cagoulé qui a gazé avec du lacrymogène la mère » de la fillette jeudi matin, devant son école à Fontaine en Isère, avait précisé Éric Vaillant.

Khaled Sassi, principal suspect, est susceptible de circuler à bord d’un véhicule de marque Peugeot 306 de couleur grise. Selon la police, la mère est âgée de 33 ans, le père, dont la photo a également été diffusée, de 53 ans.

Pas la première fois qu’une alerte est levée sans avoir retrouvé l’enfant en question

En mars 2017, le parquet de Clermont-Ferrand avait, lui aussi, levé l’Alerte enlèvement de Vicente, 5 ans et demi, kidnappé par son père, sans que le garçon ne soit retrouvé. A l’époque, le procureur Éric Maillaud avait justifié la fin du dispositif car, « par son ampleur, cet acte d’enquête exceptionnel a permis le recueil de très nombreuses informations qui vont permettre à l’enquête judiciaire de se poursuivre et de s’intensifier dans le cadre de la flagrance ». Le dispositif perdrait en efficacité au fil des heures.

« Le dispositif alerte enlèvement n’est pas une baguette magique, ce n’est qu’un appel à témoins renforcé. Réussir à chaque fois n’est pas possible statistiquement », expliquait Éric Maillaud. Ainsi, lever l’Alerte enlèvement ne signifie pas un échec du dispositif. En 2009, une petite fille avait été enlevée à Arles (Bouches-du-Rhône) par sa mère et deux hommes qui l’accompagnaient, originaires de Russie. Elise, 3 ans et demi, avait été retrouvée trois semaines plus tard en Hongrie, alors que l’alerte enlèvement avait, là aussi, été levée.