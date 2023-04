Près de Lyon, un employé de Subway violemment agressé pour un sandwich

Les faits se sont déroulés dimanche soir, près de Lyon. Un peu avant 20 heures, une ancienne employée de Subway est allée dans un des restaurants de la chaîne à Saint-Priest, et est passée derrière le comptoir avant de composer son repas.

Témoin de la scène, un des salariés présent en cuisine, lui a demandé de payer et de partir. La femme a refusé et a contacté son petit ami qui a menacé le préparateur de commandes au téléphone, rapporte Le Progrès. Une quarantaine de minutes plus tard, il a mis ses menaces à exécution.

Une plainte a été déposée

Avec un autre individu, ils sont entrés dans le Subway et ont rué de coups de poing et de pied l’employé qui a perdu momentanément connaissance. D’après les informations du média local, un autre individu faisait le guet devant le restaurant avec son chien.









La victime, âgée d’une vingtaine d’années, a finalement réussi à s’enfuir de l’établissement et à rejoindre son frère. Mais les trois agresseurs l’ont rattrapé et l’ont frappé à nouveau. Il est aussi mordu par le chien. Avec son frère, lui aussi blessé, ils se sont rendus ensuite à l’hôpital avant d’aller porter plainte. Selon le quotidien, une enquête de police a été ouverte pour retrouver les auteurs de l’agression.