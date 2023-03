Huit mois plus tard, l’enquête avance. Le principal suspect, à l’origine de l’agression de trois policiers par une foule hostile en juillet 2022, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué une source judiciaire.

Âgé de 19 ans, l’homme en situation irrégulière, doit être présenté ce lundi à l’audience des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Lyon pour « vol en réunion », « vol avec violence » et « rébellion ». Il doit être jugé pour un vol en réunion en flagrant délit commis jeudi dernier à Vénissieux, ainsi que pour le vol et les violences aggravées sur fonctionnaires de police.

Une affaire qui avait provoqué de nombreuses réactions

Déjà condamné pour vol, l’individu était activement recherché. Le 20 juillet 2022, trois policiers en civil l’avaient poursuivi après le vol à l’arraché d’un collier, dans une rue du quartier populaire du 7e arrondissement de Lyon.

Alors qu’ils l’avaient maîtrisé, les policiers avaient été violemment pris à partie par une foule hostile. Ils avaient reçu coups et projectiles. Deux policiers avaient été blessés et le suspect du vol avait pris la fuite. Une vidéo de cette scène de violences avait circulé sur les réseaux sociaux. L’affaire avait provoqué réactions politiques et polémiques, faisant du quartier de la Guillotière un sujet sécuritaire.

















Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’était félicité de l’arrestation d’un premier suspect, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQTF). Une fois ce suspect mis hors de cause, il avait écrit, dans un second tweet : « En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause […], cet individu n’a rien à faire dans notre pays ». Trois individus sont finalement mis en examen dans l’instruction judiciaire ouverte après cette scène de violences et clôturée le 22 février dernier.





En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause: vol, violences,menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention de drogues, violences en réunion…cet individu n'a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte https://t.co/UMetCoe3zf — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 24, 2022







L’avocat des policiers constitués partie civile, Me Laurent Bohé, se « félicite » de cette dernière interpellation. « Les policiers sont soulagés d’apprendre que cet individu est interpellé. L’affaire va pouvoir être complètement et sereinement examinée par les juges » a-t-il dit.