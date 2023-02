Dans la nuit de lundi à mardi, alors que deux hommes se tenaient la main sur le quai du métro de Lyon, un homme leur a lancé des insultes homophobes avant de donner un violent coup de pied dans le dos à l’un d’entre eux. La victime a alerté le 17 qui a envoyé deux équipages de police. Rapidement, les forces de l’ordre ont repéré, contrôlé et interpellé le mis en cause.

Une fois en garde à vue, cet homme de 27 ans s’en est pris aux policiers en les insultant et les menaçant de mort. Il a ensuite dégradé sa cellule. Au cours de son audition, il a reconnu les faits. Originaire de Sarcey, une petite commune au nord est de Lyon, il est fortement connu des services de police avec plus de 30 antécédents, notamment pour incendie et menaces de mort qui lui ont valu de la détention. L’agresseur a été présenté au parquet en vue d’un jugement en comparution immédiate ce mercredi.