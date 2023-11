« Chaque année, le monoxyde de carbone fait malheureusement plusieurs victimes dans le département », déplore, ce dimanche, le préfet du Nord après que les pompiers sont intervenus plusieurs fois ces derniers jours pour des cas d’intoxications. Un bébé est mort, samedi.

C’est un marronnier dont les médias se passeraient bien, les intoxications mortelles au monoxyde de carbone. Pourtant il revient inlassablement en même temps que la baisse des températures. Le service départemental d’incendie et de secours du Nord (Sdis) regrette aussi d'« intervenir encore trop » pour de tels cas. Plusieurs accidents ces derniers jours, dont un particulièrement dramatique, samedi. A Armentières, près de Lille, un couple et ses trois enfants ont été intoxiqués. Un bébé n’a pas pu être sauvé.

Entretien, aération, prévention

Avec le froid, « les foyers utilisent davantage leur chauffage, un geste anodin qui peut tourner au drame si l’entretien des appareils n’a pas été effectué », poursuit le représentant de l’Etat. Et les pompiers de rappeler les gestes à suivre, comme l’aération de chaque pièce au moins 10 minutes par jour ou de ne pas boucher les aérations. Face à ce gaz inodore et invisible, le Sdis insiste sur l’utilité d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone et invite les personnes à contacter immédiatement les secours « en cas de maux de tête, vertiges, nausées ».