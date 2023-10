Les sirènes ont retenti à trois reprises ce dimanche à 11 heures à Arras alors qu’une foule immense était venue rendre hommage à Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort vendredi au collège Gambetta de la ville. Un rassemblement qui s’est tenu sur la place des héros, place centrale de la ville, non loin de la cité scolaire où s’est produit l’attentat, une attaque au couteau commise par un assaillant fiché S de nationalité russe et qui a fait également trois blessés.

Visages graves, élus, enseignants, familles, des proches de l’enseignant, se sont soutenus, avec beaucoup de gravité qui cachait à peine leur émotion et des larmes. La foule a écouté avec émotion les prises de paroles. Catherine Piecuchdes Co secrétaire FSU du Nord pas de calais a, au nom de l’intersyndicale, témoigné, sanglots dans la voix, de sa colère « vive et intense » et rappelé que l’Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les élèves, le monde enseignant.

La Marseillaise chantée par la foule

Puis le maire (DC) d’Arras, Frédéric Leturque, après avoir rappelé « qu’il n’y avait pas de mots pour cet acte barbare », a martelé que la ville, ses habitants, étaient « debout ». « Rassemblés, unis, debouts », a souligné à plusieurs reprises le maire ajoutant avec émotion « qu’à la veille de l’anniversaire de la mort de Samuel Paty, Dominique rentre dans l’histoire ».

People gather to pay tribute at Heroes square in Arras, northeastern France on October 15, 2023, two days after a teacher was killed and two other people were severely wounded on October 13, in a knife attack at the Gambetta high school. A man of Chechen origin stabbed to death a teacher and severely wounded two other adults on October 13 at a school in northeastern France, with prosectors opening a probe into a suspected act of terror. (Photo by Denis Charlet / AFP) - AFP

Puis une minute de silence a été observée avant que la Marseillaise ne soit entonnée par une foule compacte, aux visages graves, les yeux rougis pour certains ou cachés derrière des lunettes noires pour d’autres. Des lunettes noires qui n’avaient rien à voir avec le soleil qui tenait aussi à participer à cet émouvant hommage.

A midi, les cloches de la ville sonneront a conclu l’élu, « pour prolonger ce moment d’union », alors qu’une minute de silence sera observée lundi à 14 heures dans tous les collèges et lycées de France. En attendant, des roses ont été déposées au pied d’une plaque commémorative de la ville d’Arras. Une plaque inaugurée il y a plusieurs années pour les victimes du terrorisme.