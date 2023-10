La main dans le sac à patates. Les gendarmes de Calais, dans le Pas-de-Calais, ont interpellé deux hommes qui confondaient glanage toléré dans les champs et vol à l’échelle industrielle. Selon nos confrères de la Voix du Nord, ce sont près de deux tonnes de pommes de terre que les individus sont accusés d’avoir subtilisées à des agriculteurs.

L’affaire est partie de plaintes déposées par des cultivateurs des environs de Guînes, début août. Ils constataient que d’importantes quantités de patates et d’oignons disparaissaient régulièrement, à tel point que l’hypothèse du vol ne faisait aucun doute dans leur esprit.

1.500 kg de patates et 100 kg d’oignons

Les militaires ont pris la chose au sérieux et mené l’enquête. En recoupant les informations glanées dans le voisinage et une veille sur les réseaux sociaux, ils ont isolé deux individus suspects. Ces derniers, pas agriculteurs pour deux sous, revendaient néanmoins sur Facebook et Le Bon Coin de grosses quantités de pommes de terre et d’oignons.

Le jour de l’interpellation des suspects, les gendarmes ont effectivement retrouvé chez eux une grosse quantité de marchandise, revendue en moyenne un euro le kilo. Aux enquêteurs, les individus ont reconnu avoir dérobé en tout 1,5 tonne de patates et près de cent kilos d’oignons.