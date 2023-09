La toute petite commune d’Aubrometz dans le Pas-de-Calais s’est bien mal réveillée vendredi matin. Alors qu’une cérémonie funéraire était en cours et que des ouvriers d’assistance funéraire étaient à l’œuvre au cimetière, leur unique camion, équipée d’une petite grue, a été volé, rapporte le quotidien régional La Voix du Nord.

Sur la page Facebook de l’entreprise La fleur de Frévent - Assistance funéraire, la direction, privée de son outil de travail, ne cache pas sa stupeur et sa colère. D’autant plus que le camion était équipé de « tout le matériel » servant pour les caveaux et la pose de monuments. « Je trouve ce geste scandaleux et honteux de n’avoir aucun respect pour la famille et les gens qui travaillent », dénonce l’entreprise. Une enquête, confiée à la gendarmerie, a été ouverte.