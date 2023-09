L’épouse du professeur poignardé à mort à son domicile près de Dunkerque dans la nuit de dimanche à lundi a avoué l’avoir tué, au cours de sa garde à vue entamée mercredi, ont indiqué une source proche du dossier et une source syndicale policière. Conseillère municipale de Dunkerque, élue en 2020 sur la liste du maire Patrice Vergriete, désormais ministre chargé du Logement, cette trentenaire avait d’abord alerté la police en affirmant que son mari avait été victime de cambrioleurs.

Une enquête pour homicide volontaire avait été ouverte lundi, confiée à la police judiciaire. L’épouse, maîtresse de conférences en Littérature et enseignante à l’Université du Littoral Côte d’Opale comme son mari, avait été placée en garde à vue mercredi, pour « confronter sa version des faits aux éléments recueillis dans l’enquête » avait précisé le parquet. Plusieurs éléments matériels suspects avaient en effet été retrouvés, et des incohérences ont vite émergé de sa première déclaration.

« Des tensions dans le couple »

Il y avait notamment « une entaille sur sa main gauche qui correspondait à celle d’un gant retrouvé sur place » et « l’analyse des smartphones qui laissait supposer des tensions dans le couple », ainsi que « des incohérences dans le récit des faits. »

Le quinquagénaire avait été retrouvé dans une chambre au premier étage du domicile conjugal à Rosendaël (Nord) en périphérie de Dunkerque, frappé de plusieurs coups de couteau.

Deux couteaux ensanglantés, une paire de gants, une lampe torche et un ordinateur portable avaient été saisis à proximité du domicile, selon une source policière. « Notre ville a été touchée cette nuit par un terrible drame qui a coûté la vie à un Dunkerquois. Je veux dire ma profonde émotion et mon choc », avait réagi lundi sur Facebook Patrice Vergriete, présentant ses « plus sincères condoléances » aux proches de la victime.