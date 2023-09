Coup de sang et coups de pied. Mercredi, un homme a mis une belle pagaille dans le hall de l’hôtel du département du Nord, rue Gustave Delory, à Lille. Il n’avait manifestement pas apprécié les explications des agents d’accueil au sujet de la suspension du versement de son Revenu de solidarité active (RSA).

Les faits se sont déroulés, mercredi matin, à l’accueil physique du conseil départemental. Un homme s’est présenté pour « obtenir des informations sur sa situation personnelle liée à l’obtention du RSA », nous explique-t-on. En gros, le versement de son allocation avait été suspendu parce que le mis en cause rechignait à chercher du travail et ne répondait pas aux sollicitations de l’institution. « On ne peut pas être, dans le département du Nord, un distributeur automatique de billets. Je le dis, les allocataires ont des droits et des devoirs », a d’ailleurs déclaré le président du département, Christian Poiret, sur l’antenne de France Bleu.

Il saccage le hall d’accueil

Toujours est-il que les explications des agents n’ont pas plu à l’homme, lequel s’en est pris au mobilier de l’accueil, brisant des vitres, renversant des portants, dans une crise qui a duré « plusieurs minutes ». La tornade n’a pu être arrêtée que grâce à l’intervention d’agents de sécurité. Ces derniers ont interpellé l’allocataire et l’ont remis à la police. L’homme a terminé sa journée en garde à vue.

Le conseil départemental doit déposer plainte, notamment en raison des dommages matériels occasionnés, mais surtout pour « dénoncer […] l’impact psychologique sur les trois agents présents ce jour à l’accueil ».