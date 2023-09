A Lille, au cours du mois d’août dernier, les corps de deux hommes étaient repêchés dans le canal de la Deûle, aux abords de la citadelle, dans le même secteur où, en 2011, la découverte de deux cadavres d’étudiants avait fait naître la tristement célèbre affaire des « noyés de la Deûle ». Pour la macabre découverte la plus récente, celle du 23 août, les policiers en charge de l’enquête ne sont toujours pas parvenus à identifier la victime.

A ce stade des investigations, on ne sait rien ou presque de cette nouvelle victime. Selon la police, il s’agit d’un homme, « de type africain », âgé d’une trentaine d’années et de « corpulence normale ». Il portait des cheveux courts, noirs, et une barbichette surmontée d’une moustache. Il était par ailleurs vêtu d’un jeans bleu, d’une veste Nike grise et noire à capuche et de baskets Adidas. Un dernier élément, qui pourrait exclure que la victime soit sans domicile, les policiers ont retrouvé sur elle un trousseau avec deux clés et un badge magnétique.

Un appel à témoins lancé

Dans le but de faire avancer l’enquête, les enquêteurs du groupe d’appui judiciaire de Lille ont aussi publié plusieurs photos des éléments en leur possession sur les réseaux sociaux. Les éventuels témoins sont invités à prendre contact avec la police pour les aider à identifier le corps.