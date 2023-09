La Braderie de Lille, pour cette jeune étudiante de 19 ans, s’est très mal terminée. Peu après 1h30 du matin ce dimanche, la jeune femme est montée au sommet d’une tour d’aération, celle du parking souterrain du Nouveau siècle, à Lille, place Mendès-France. Mais elle a lourdement chuté dans la fosse, malgré la présence d’une grille, rapporte La Voix du Nord.

Les pompiers du Groupement d’intervention en milieu périlleux (Grimp) sont intervenus pour sauver la victime, qui, consciente, semblait blessée notamment aux jambes, précisent nos confrères.

Selon le quotidien régional, cette tour d’aération, en forme de fontaine et recouverte de végétation, avait déjà été le théâtre d’un grave accident, similaire, en 2019, pendant lequel un jeune homme et une jeune femme avaient chuté et s’étaient grièvement blessés.