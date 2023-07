Une fillette a-t-elle échappé à une tentative d’enlèvement en pleine rue ? Dans un quartier d’Hellemmes, ville associée à Lille, dans le Nord, une famille vit dans l’inquiétude depuis le 24 juin. Interrogée sur cette histoire, la procureure de Lille reste muette. 20 Minutes, qui a eu vent de l’histoire, a tenté d’en savoir davantage.

Nous sommes le samedi 24 juin, aux alentours de 11 heures. Une jeune fille de 11 ans est envoyée par sa mère chercher du pain à la boulangerie située à 300 m. Au retour, elle est abordée par deux individus dans une voiture C4 rouge. « Monte avec nous ! », lui demande l’un d’eux. La préado refuse et poursuit son chemin. Après avoir fait demi-tour, les deux jeunes hommes, âgés d’une vingtaine d’années, insistent mais tombent, cette fois, sur un voisin qui a vu la scène.

« Ce n’est pas ton affaire »

« Qu’est-ce que vous faites là ? », demande le voisin. « C’est notre petite sœur » , répondent-ils. L’homme, qui connaît la famille, relance. « C’était pour jouer », répliquent les deux individus avant de conclure, d’un ton assez menaçant : « Ce n’est pas ton affaire. » Puis de prendre la poudre d’escampette. Sauf qu’un autre témoin a eu le temps de noter la plaque d’immatriculation belge.

Est-il besoin de préciser que cette scène a particulièrement choqué la fillette et sa famille, laquelle a décidé de porter plainte. Et si la réponse judiciaire reste encore un mystère, un mois après les faits, celle de la police, au moment du dépôt de plainte, a également de quoi surprendre.

Le lendemain, la mère se présente au commissariat de Lille. Une simple main courante est enregistrée. « Je suis inquiète de la laisser aller toute seule à l’école », précise la maman dans sa déclaration. Il faudra l’intervention du voisinage auprès de la famille pour que cette main courante se transforme, quatre jours plus tard, en plainte pour « tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans ». Une infraction qui correspond un peu plus à la réalité et peut mener ses auteurs vers une très lourde condamnation.

Manque de considération pour cette histoire

Depuis, plus personne n’a de nouvelles. Contacté, le syndicat de police Alliance avoue sa surprise. « Normalement, une tentative d’enlèvement relève d’une plainte et non d’une main courante, avoue-t-il. Mais peut-être y a-t-il eu erreur d’interprétation de l’infraction, au départ ? Quoi qu’il en soit, dans une affaire comme celle-là, une enquête doit être systématiquement demandée pour identifier les individus et mener une surveillance accrue. »

Selon le policier, ce genre d’histoire reste peu fréquente dans la métropole de Lille. « Quand il y a des prédateurs qui rodent, ça se sait vite et nous sommes mobilisés », explique-t-il. Visiblement, aucune autre alerte n’a été signalée dans le quartier depuis un mois. « L’impression que nous avons, indique un voisin à 20 Minutes, c’est que cette histoire, malheureusement, ne semble pas être prise très au sérieux car il n’y a pas eu de violences physiques. »