Macabre et énigmatique découverte. Cela fait maintenant plus de deux semaines que les policiers du commissariat de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, tentent en vain d’identifier le cadavre découvert sur la plage de Wimereux. Le cadavre ? Peut-être même les cadavres, car ce sont en effet plusieurs morceaux de corps humains qui ont été rejetés par la mer. Et, à ce stade de l’enquête, rien ne prouve encore avec certitude qu’il s’agit d’une seule personne.

Le début de l’affaire remonte au samedi 8 juillet, lorsqu’un touriste tombe sur un morceau de corps humain alors qu’il se promène sur la plage de Wimereux. Il s’agit d’un « bas de corps », précise à 20 Minutes le parquet de Boulogne-sur-Mer, en charge de l’enquête. L’homme parvient à garder son sang-froid et prévient les autorités. L’inspection de la plage permet de découvrir dans le même secteur un autre morceau de corps, « un haut » cette fois. Mais le puzzle n’est pas complet pour autant puisqu’il manque encore un pied, lequel est finalement retrouvé plus tard, confirme le parquet à 20 Minutes.

Aucune certitude hormis le sexe de la victime

L’ensemble est envoyé à l’institut médico-légal pour procéder à une autopsie. « Le médecin légiste a pu établir qu’il s’agissait de personne de sexe masculin, en revanche le corps était tellement abîmé que ni la date, ni la cause de la mort n’ont pu être déterminées », précise le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer. « Sous réserve des examens en cours, notamment ADN, il s’agirait de parties d’un même corps », ajoute le magistrat qui, à ce stade, entend rester prudent.

Et ce n’est qu’une partie du mystère, l’autre étant l’identité de la victime. Les choses ne s’annonçaient pas si mal, malgré l’état du cadavre. Si les policiers n’ont retrouvé aucun papier d’identité dans les poches du pantalon que portait encore le bas du corps, ils ont néanmoins découvert des clés de voiture. Un élément sur lequel les enquêteurs misaient gros, mais qui n’a pas encore parlé. Ils ont aussi passé au crible les signalements de personnes disparues, là encore en vain. Le parquet affirme qu’aucune piste n’est écartée tout en doutant qu’il puisse s’agir d’un migrant : « On interpelle parfois des migrants au volant de véhicules, mais a priori, ce n’est pas commun quand même. »