Une mère a été mise en examen pour assassinat, soupçonnée d’avoir tué ses deux enfants de 5 et 10 ans à Wargnies-le-Grand, près de Valenciennes, dans le Nord, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Valenciennes.

Vendredi, « les corps sans vie des deux enfants » ont été découverts au domicile familial, a précisé le parquet dans un communiqué. La mère des enfants, qui en avait la garde, a été placée en garde à vue, samedi, a-t-il ajouté. Hospitalisée après les faits, elle semble « avoir tenté de mettre fin à ses jours ».

Elle endort ses enfants avant de les noyer

La mise en cause « a reconnu avoir mis fin à la vie de ses deux enfants dans un contexte de séparation avec le père de son second enfant, à qui elle n’entendait pas en confier la garde dans le cadre d’une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe », a détaillé le parquet. Toujours lors de ses auditions, elle a expliqué avoir « administré à ses enfants des médicaments pour les endormir et les avoir noyés dans la baignoire du domicile familial ».

Une information judiciaire a été ouverte, lundi, du chef d’assassinat « la préméditation ayant été retenue par le parquet ». Présentée devant le juge d’instruction, la mère de famille, « dont une première expertise psychiatrique a retenu une altération du discernement », a été mise en examen et placée en détention provisoire.