La police sur les traces d’un père, soupçonné de féminicide et d'enlèvement. Le plan alerte enlèvement, activé mercredi soir pour retrouver la jeune Malek, 8 ans, a été levé ce jeudi midi. Mais la police est toujours à sa recherche, après sa disparition, à Dunkerque, dans le Nord, au niveau de l’avenue de la Libération. L’épouse a également été retrouvée morte au domicile du couple.

D’après les premiers éléments de l’enquête confiée à la police judiciaire, le père, Jamel Younès, âgé de 40 ans, est soupçonné de meurtre et d’avoir pris la fuite avec sa fille. Contactés par l’AFP, la préfecture du Nord et le parquet de Dunkerque n’ont pas souhaité faire de commentaire.

Qui sont la jeune fille disparue et son père ?

Selon la police, Malek a les « cheveux longs, noirs, bouclés » et les « yeux noirs ». Son père mesure 1,84 m, a les « cheveux noirs », une « corpulence normale », porte des « tatouages sur la nuque et le poignet » et peut se trouver au volant d’une Renault Twingo verte immatriculée DM 485 GJ.

Selon les consignes habituelles lancées dans ce genre de circonstances, il est conseillé de ne pas intervenir soi-même en cas de localisation de l’enfant, mais d’appeler le 197 ou d’envoyer un courriel à l’adresse « alerte.enlevement@interieur.gouv.fr ».

Que s’est-il passé ?

Selon une source, « la mère de famille, âgée de 29 ans, a été retrouvée décédée au domicile avec trois des quatre enfants sains et saufs, mais une enfant de 8 ans était en revanche manquante ». La victime portait des traces de strangulation, ainsi que des hématomes, selon cette source, qui précise qu’elle a été découverte par sa mère, c’est-à-dire la grand-mère des enfants. Une autopsie doit être pratiquée, vendredi, pour préciser les causes de la mort.

Sur la porte de l’appartement, un scellé de la police précise la nature de l’infraction : « meurtre ». Les trois autres enfants sont âgés de sept ans, deux ans et demi et sept mois. Malek, qui est l’aînée, n’est pas la fille de la victime.

Un couple aux relations visiblement difficiles

Le couple semble avoir déjà connu des différends. Le père, de nationalité tunisienne, est connu des services de police et de la justice, d’après cette même source. « On le connaissait, on avait déjà eu des mots avec lui par rapport à sa femme », a témoigné une voisine, devant l’immeuble où vivait ce couple, un bâtiment jaune de quatre niveaux. « Ce n’était pas quelqu’un de gentil : c’était quelqu’un qui la tapait régulièrement. On avait prévenu la police », poursuit-elle.

Le père était « très aimable à l’extérieur », mais « moi j’ai vu qu’il a levé la main », raconte une autre voisine, âgée de 53 ans. « C’était constamment des bagarres, des cris », ajoute-t-elle, affirmant que la police « venait régulièrement » au domicile du couple.

Selon France Bleu Nord, les témoignages de voisins confirme les disputes de couple. Deux colocataires racontent à nos confrères que mardi, dans l'après midi, leur jeune voisine avait frappé à leur porte pour leur demander d'appeler la police si elles entendaient des cris. « A minuit ou une heure du matin, j'ai entendu le compagnon crier sur elle. Il lui a dit de partir : dégage, dégage. Et d'un seul coup, plus de bruit », assure l'une d'elles.