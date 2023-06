Trois occupants d’un bateau de pêche-promenade sont décédés en mer, après que leur embarcation a chaviré, a-t-on appris, ce mardi, auprès de la préfecture maritime. Les corps ont été retrouvés, dans la nuit de lundi à mardi, dans la rade de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Ce sont les proches des trois plaisanciers qui ont donné l’alerte au centre régional de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez. Un navire de plaisance de type « pêche-promenade » parti en mer depuis Ambleteuse, dans le Pas-de-Calais, n’était pas rentré dans la soirée.

Plusieurs navires mobilisés

Un navire de pêche et plusieurs navires privés naviguant à proximité du secteur de disparition ont été mobilisés pour effectuer des recherches, ainsi que des moyens aériens. « En milieu de nuit, c’est finalement une personne à terre qui signale qu’une coque de navire retournée dérive dans la rade du port de Boulogne-sur-Mer », souligne la préfecture maritime, dans un communiqué. La coque retournée était vide et les corps sans vie des trois occupants victimes de noyade ont été retrouvés non loin.

La préfecture maritime rappelle l’importance de préparer ses sorties en mer, de vérifier la météo et son matériel avant tout départ en mer.