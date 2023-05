« Trop jeunes pour mourir », s’est ému Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur s’est rendu, ce lundi, au commissariat de Roubaix, dans le Nord, pour rendre hommage aux trois policiers qui ont perdu la vie, dimanche matin, dans un accident de la route. Les trois policiers âgés de 24 et 25 ans sont décédés, à Villeneuve-d’Ascq, près de Lille, leur véhicule a été percuté par une autre voiture alors qu’ils étaient en mission.

Ce drame a provoqué une grande émotion à Roubaix où travaillaient les trois policiers. Depuis dimanche matin, de nombreux bouquets ont été déposés contre le mur du commissariat. Des dessins d’enfants et des bougies les accompagnent. Ce lundi, silencieux, des Roubaisiens venus rendre hommage aux trois jeunes hommes s’y attardent encore. « C’est incroyable ! Comme quoi les accidents peuvent arriver dans n’importe quelle situation », tranche un habitant.





Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage sera rendu en fin de semaine - A.Lacoume

Il est 11 heures quand le ministre de l’Intérieur arrive au commissariat. Tandis que Gérald Darmanin discute à l’intérieur avec les policiers, quelques habitants continuent de déposer des fleurs, d’évoquer le drame. « On est sous le choc, on pense fort aux familles des victimes, mais que faire mise à part leur rendre hommage ? », questionne l’un d’entre eux. Venue seule, la Roubaisienne a déposé un bouquet de roses rouges à côté des autres fleurs qui se font de plus en plus nombreuses. Un couple de personnes âgées s’arrête à son tour : « Cette histoire m’attriste, ces policiers avaient l’âge de mes petits-enfants… c’est vraiment trop jeune. »

« Pas eu de faute commise par les policiers »

Interrogé par la presse à sa sortie du commissariat, Gérald Darmanin a déclaré qu’« il n’y avait pas eu de faute commise par les policiers ». Le ministre a ajouté qu’il pensait aux trois jeunes policiers, mais aussi à « cette femme enceinte qui ne va pas pouvoir présenter son futur enfant à son papa » ou à « cet enfant qui va avoir un an et qui ne va pas connaître son père ».

Le ministre de l’Intérieur a fait savoir qu’un hommage serait rendu en fin de semaine dans tous les commissariats de France. Avant de partir, il a tenu à saluer et à encourager la mère de l’un des trois policiers qui venait de s’effondrer juste devant lui.