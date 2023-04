C’était la mauvaise idée du week-end. Un passager anglais a voulu embarquer dimanche dans l’Eurostar à destination de Londres avec un obus dans ses bagages, rapporte La Voix du Nord. Les faits se sont produits en gare de Lille Europe et cela ne serait pas la première fois, selon nos confrères, que les douaniers trouvent ce genre d’articles dans les bagages d’un sujet de sa majesté.

Résultat, l’embarquement a immédiatement été arrêté et les démineurs ont été appelés. Heureusement, l’obus n’était plus chargé et ne présentait pas de menace. Le passager serait un amateur d’objets militaires. Quant au trafic, il a été fortement perturbé, même pour les TER et les TGV. Le train est finalement parti avec trois heures de retard.