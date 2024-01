Un accident mortel s’est produit sur le réseau de tramway à Bordeaux, ce vendredi à 12h05, a-t-on appris auprès de l’exploitant Keolis Bordeaux Métropole (KBM).

« Circulant sur la ligne C entre les stations Tauzia et Gare Saint-Jean, une rame de tramway a heurté un piéton qui s’est engagé soudainement sur la voie à son arrivée », explique à 20 Minutes le directeur de Keolis, Pierrick Poirier. Coincé sous l’avant du tramway, l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été dégagé par les pompiers qui ont procédé au levage de la rame. Les secours n’ont pu que constater son décès sur place.

Un geste intentionnel ?

Selon les premiers témoignages, « le piéton se serait volontairement jeté sous la rame à son passage », indique Keolis. « Cette hypothèse devra être vérifiée et confirmée par l’enquête de police. »

L’exploitation des lignes C et D du tramway a été interrompue entre Quinconces et Gare Saint-Jean jusqu’à 14h53. Choqué, le conducteur de la rame a été pris en charge, et « bénéficiera d’un accompagnement » assure le directeur de l’entreprise.