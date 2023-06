Ce dimanche, un instituteur d’une école primaire privée bordelaise a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, voyeurisme sur mineur et détention d’images pédopornographiques. Agé de 52 ans, le suspect a été écroué, d’après des informations de Sud Ouest.

Certains faits ont été dénoncés lors d’une classe découverte « littoral » sur le bassin d’Arcachon, à Andernos-les-Bains, à laquelle participaient trois classes de CM2 de l’ensemble scolaire privé Saint-Genès La Salle. Quatre élèves avaient alors alerté une mère accompagnatrice que cet enseignant « les avaient filmées sous la douche en passant son téléphone portable sous la porte des cabines individuelles », a indiqué la procureure de la République adjointe de Bordeaux Rachel Bray.

Certains faits reconnus

Le lendemain, le chef d’établissement signalait au parquet de Bordeaux des faits de voyeurisme aggravés et mettait en cause cet enseignant titulaire. Professeur de CM1, il remplaçait alors une collègue, selon Sud Ouest. Une enquête de flagrance était ouverte du chef de voyeurisme sur mineur et confiée aux services de police de la sûreté départementale qui mettaient mercredi l’homme en garde à vue.

« L’exploitation du matériel informatique permettait notamment de découvrir des photos de jeunes filles sous la douche, plusieurs captures d’écran de vidéos au cours desquelles le mis en cause procédait à des attouchements de nature sexuelle sur mineures et quelques images à caractère pédopornographique téléchargées », précise la magistrate. Après avoir nié l’intégralité des faits, l’instituteur a reconnu « une partie des faits reprochés ».