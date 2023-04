Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin était auditionné devant le Sénat ce mercredi 5 avril pour évoquer la stratégie des forces de l’ordre à Sainte-Soline mais à cette occasion, il a fait un aparté sur l’incendie qui a touché la porte monumentale du Palais Rohan, le 23 mars, deux heures après la fin d’une manifestation contre la réforme des retraites.





Incendie de la mairie de Bordeaux: "A ma connaissance, aucune information n'est remontée pour dire que c'était l'utra droite qui était responsable" indique @GDarmanin devant le Sénat pic.twitter.com/5TPqhkoBll — Public Sénat (@publicsenat) April 5, 2023



« Je combats l’ultradroite comme l’ultragauche »

« L’enquête se poursuit mais ma connaissance aucune information n’est remontée pour dire que c’était l’ultradroite qui était responsable de ce qui s’est passé à Bordeaux », a-t-il lancé. Rue 89 Bordeaux s’interrogeait notamment sur cette éventualité, en s’appuyant sur la teneur des slogans scandés par certaines personnes dans une vidéo tournée sur place par un de ses journalistes. « Si c’est l’ultradroite à la fin [de l’enquête] je le dirai, je les combats, comme l’ultragauche », a-t-il ajouté.

Le parquet de Bordeaux à ce stade répond qu' « aucun élément de l’enquête n’a permis de déterminer l’appartenance des mis en cause à une quelconque mouvance politique ». Le ministre de l’Intérieur a rappelé sa dissolution, en décembre dernier, du groupe Bordeaux Nationaliste, dont plusieurs membres étaient jugés les 23 et 24 mars pour violences en réunion et un outrage à caractère sexiste, devant le tribunal correctionnel.