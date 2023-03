Au mois de février, alors qu’ils faisaient uns inspection sur le barrage de Tuilières, à Saint-Capraise-de-Lalinde, en Dordogne, les employés d’EDF avaient constaté la présence du corps d’un homme, un bâillon sur le visage et les mains attachées excluant rapidement l’accident ou la mort naturelle. Un mois pile après cette macabre découverte, trois hommes viennent d’être mis en examen pour cet assassinat et ont été écroués ce vendredi.

« Les faits s’inscrivent dans le contexte d’un litige d’ordre personnel entre la victime et les auteurs, qui se connaissaient », a indiqué la procureure de la République de Solène Belaouar dans un communiqué. Il s’agirait d’un « différend d’ordre sentimental » selon le quotidien Sud-Ouest.









L’enquête, confiée à la section de recherches de Bordeaux et la brigade de recherches de Bergerac, a conduit à l’interpellation mercredi matin des trois suspects, mis en examen pour « assassinat » et « enlèvement, détention ou séquestration non suivie d’une libération volontaire avant le 7e jour ». Tous trois habitent le département voisin du Lot-et-Garonne et sont connus des services judiciaires et de police.