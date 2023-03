Une information judiciaire contre X pour des faits d' « assassinat » a été ouverte après la découverte vendredi d’un corps dans la Dordogne, au niveau du barrage hydroélectrique de Tuilières. Les parquets de Périgueux et Bergerac ont annoncé mardi dans un communiqué commun que la victime est « un homme entre 30 et 40 ans » et que « les premières conclusions de l’autopsie retiennent l’hypothèse d’une mort violente par noyade, confortant l’intervention d’un tiers. »

La victime aurait été ligotée avant d’être jetée à l’eau, précise Sud Ouest. D’autres investigations techniques sont en cours « afin de préciser au mieux les circonstances et l’ancienneté du décès. »

L’identité de la victime « en cours de confirmation »

L’enquête avait été ouverte samedi par le parquet de Bergerac, mais la direction en a été confiée mardi au parquet de Périgueux, pôle d’instruction criminel pour la Dordogne. Les investigations sont menées par la section de recherches de Bordeaux et la brigade de recherches de Bergerac.

Le corps de l’homme, dont l’identité « est en cours de confirmation », a été retrouvé vendredi en début d’après-midi par des agents EDF dans le barrage de Tuilières à Saint-Capraise-de-Lalinde, à une quinzaine de kilomètres à l’est de Bergerac.