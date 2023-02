Comment et surtout pourquoi un élève en est venu à poignarder une professeure d’espagnol devant ses camarades ? Si au lendemain du drame de Saint-Jean-de-Luz, l’heure est au recueillement du côté de l’Education nationale, l’enquête, elle, se concentre sur le déroulé des faits et les motivations du suspect. L’adolescent de 16 ans a fait irruption, peu avant 10 heures, dans la salle de classe et a blessé mortellement l’enseignante de 52 ans qui exerçait depuis de nombreuses années au sein du lycée privé Saint-Thomas d’Aquin. Une conférence de presse du procureur de Bayonne doit avoir lieu à 15 heures.

Combien de temps peut durer la garde à vue ?

L’adolescent, âgé de 16 ans, a été interpellé peu après les faits. Alors que certains témoins faisaient état de paroles « délirantes » et de propos incohérents, une première expertise médicale a estimé que son état de santé était compatible avec la garde à vue. D’autres expertises, au fil des investigations, viendront toutefois compléter cette première analyse succincte sur l’état mental et psychologique de l’adolescent.









A son âge, la garde à vue peut durer jusqu’à vingt-quatre heures, et être prolongée de vingt-quatre heures supplémentaires maximum, si le procureur l’autorise, après avoir rencontré le suspect. Le mineur peut, par ailleurs, être accompagné d’un adulte lors des interrogatoires.

Y a-t-il eu préméditation ?

Mercredi après-midi, le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « assassinat », ce qui sous-entend que la piste d’une éventuelle préméditation est explorée. Des actes préparatoires ont-ils été menés en amont de ce crime ? D’où vient le couteau : a-t-il été acheté ou ce lycéen l’a-t-il emporté de chez lui ? Les enquêteurs s’attachent également à déterminer si un litige opposait l’adolescent à l’enseignante. Le procureur a toutefois précisé, mercredi, lors du point presse tenu avec le ministre de l’Education, que les faits pourraient être requalifiés en fonction des éléments de l’enquête. Les investigations ont été confiées à la PJ de Bayonne.

Y a-t-il des complices ?

Si les investigations sont évidemment centrées sur le lycéen, les enquêteurs cherchent également à déterminer s’il a pu bénéficier de complicités. A-t-il été incité dans son passage à l’acte ? A-t-il pu bénéficier d’une aide pour se procurer le couteau ? Pour l’heure, aucune autre garde à vue n’a eu lieu. « Il s’agit, comme dans n’importe quelle enquête de fermer des portes », indique une source policière. En clair, s’assurer qu’aucun élément ne passe entre les mailles du filet.