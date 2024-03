La police canadienne évoque l’ouverture d’une « enquête complexe et tragique » sans donner beaucoup plus de détails. Mercredi soir, les secours ont découvert six corps sans vie dans une maison de Barrhaven, dans la banlieue sud de la capitale Ottawa. Les six victimes sont deux adultes et quatre enfants, indique la police, précisant qu’un suspect a été arrêté sur place. « Il n’y a actuellement pas de menace pour la sécurité publique », ajoutent les autorités.

Selon le chef de la police Eric Stubbs, interrogé par CBC News, il s’agirait d’une « fusillade de masse. » Selon le quotidien La Presse, une septième personne a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves mais ses jours ne sont pas en danger. Sur les réseaux sociaux, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe a réagi à cette tragédie, « l’un des incidents de violence les plus choquants de l’histoire de notre ville ».