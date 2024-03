Le point sur l’accident d’autocar de l'A6, qui a coûté la vie à une ado

Les vacances venaient à peine de démarrer qu’elles ont viré au cauchemar. Dimanche matin, un accident d’autocar survenu sur l’autoroute A6 en Côte-d’Or a fait un mort et douze blessés parmi les participants à une colonie de vacances. Ce que l’on sait, 24 heures après le drame.

Que s’est-il passé ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h30, un car qui transportait une quarantaine d’enfants et une dizaine d’accompagnateurs originaires de Normandie en direction des Hautes-Alpes s’est couché sur le flanc alors qu’il se trouvait sur l’autoroute A6 près d’Eguilly (Côte-d’Or).

Une adolescente de 15 ans, qui devait participer à cette colonie de vacances au ski, organisée chaque année par la même association de la commune des Andelys (Eure), est décédée dans l’accident. Un adulte a été grièvement blessé et onze autres personnes, cinq majeurs et six mineurs, ont été plus légèrement touchés, évacués vers les hôpitaux de Semur-en-Auxois et de Dijon. La majorité des passagers, des enfants pour certains âgés de 8 ou 9 ans, ont pu rentrer chez eux dans la journée de dimanche.

Où en est l’enquête ?

Une enquête pour « homicide involontaire » et « blessures involontaires » a été ouverte. Elle a été confiée au peloton motorisé de Pouilly-en-Auxois et à la brigade de recherches de Beaune. Selon les premiers éléments, le conducteur (dont les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants se sont avérés négatifs) a indiqué « penser s’être assoupi ».

Selon Europe 1, qui a sollicité la société propriétaire de l’autocar et employeuse du conducteur, l’homme avait pourtant bénéficié d’un temps de repos de 24 heures avant d’effectuer le trajet. Le véhicule avait également bien passé sa visite technique semestrielle obligatoire en décembre dernier.

L’enquête devra également préciser si la pluie, qui tombait très fort au moment du drame, a pu gêner la circulation. Le maire d’Eguilly, Jean-Marie Faivret, a indiqué qu’au moment de l’accident « la visibilité était bonne, la circulation fluide et la route en ligne droite ».

Quelles sont les réactions ?

L’émotion est très forte ces dernières heures aux Andelys, qui compte quelque 8.000 habitants dont les enfants qui participaient à ce voyage. Le maire, Frédéric Duché, a indiqué qu’une cellule d’accompagnement psychologique serait mise en place dès ce lundi après-midi en mairie pour épauler les habitants « car dans ce genre de situation, le stress post-traumatique est important chez les plus jeunes ».

C’est lui-même qui a annoncé la mort de l’adolescente à la famille, bien connue dans la commune. « C’est une famille d’agriculteurs installée depuis des décennies aux Andelys », a confié le maire à nos confrères de France Bleu. D’après Le Parisien, la jeune victime, la troisième d’une fratrie de quatre enfants, était scolarisée en 3e dans un lycée agricole pour embrasser la même carrière que ses parents.

« Mes pensées les accompagnent dans cette immense épreuve », a indiqué le préfet de l’Eure, Simon Babre.