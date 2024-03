Décès d’une femme intoxiquée au monoxyde de carbone dans les Hautes-Alpes

Le monoxyde de carbone est une nouvelle fois à l’origine d’un drame. Une personne est décédée et une autre a été grièvement blessée dans une intoxication à ce gaz dimanche à Prunières, dans les Hautes-Alpes, ont indiqué les secours.

A l’arrivée des pompiers, prévenus peu après 17 heures, une femme de 75 ans « était en arrêt cardio-respiratoire », a précisé le Codis (Centre départemental d’incendie et de secours) des Hautes-Alpes. « Elle est décédée », selon la même source.

Un homme de 75 ans en urgence absolue

Un homme, également âgé de 75 ans, a été transporté par hélicoptère en urgence absolue vers l’hôpital de Marseille. La piste de l’intoxication au monoxyde de carbone a été confirmée, selon les pompiers.

Les autorités estimaient en 2018 qu’une centaine de personnes mouraient chaque année à cause du monoxyde de carbone, en général du fait d’un système de chauffage vétuste ou mal entretenu. Une mauvaise combustion peut, en effet, dégager du monoxyde de carbone. Or ce gaz est mortel et particulièrement traître, puisqu’il est invisible et inodore.