Vendue 3.000 euros par ses parents, une ado échappe à un mariage forcé

En Espagne, une adolescente de 12 ans a été vendue 3.000 euros par sa mère et son beau-père. La victime devait se marier à Grenade avec un autre mineur de 16 ans dans le cadre d’un arrangement entre deux familles roumaines, rapporte le média local ABC.Elle en a réchappé de justesse.

Violences familiales

Les autorités avaient lancé leur enquête à la fin du mois de janvier, après avoir appris que plusieurs mineurs se trouvaient en difficulté dans la ville de Malagón. Parmi eux se trouvait l’adolescente de 12 ans. En se renseignant, les policiers ont constaté qu’elle avait déclaré aux services sociaux avoir été victime de violences de la part de sa mère. Des agressions répétées qui la poussaient à vouloir quitter sa famille, avait-elle ajouté.

L’enfant, qui n’allait plus à l’école depuis plusieurs jours, aurait également annoncé à certains proches que ses parents allaient la marier en échange de 3.000 euros. Peu de temps après, la mère et le beau-père de l’adolescente étaient allés à l’école pour annoncer que leur fille ne reviendrait plus, qu’elle retournait en Roumanie. « Nous savions que ce n’était pas vrai et le jour même nous les avons arrêtés », a expliqué un lieutenant de la Guardia civil.

La collectivité réagit

Le beau-père de l’enfant avait 3.800 euros en liquide dans ses poches lorsqu’il a été interpellé par les autorités locales. Il a expliqué avoir touché cette somme grâce à la récolte d’olives. Les policiers ont rapidement pu démontrer que c’était faux. Pris la main dans le sac, les parents ont alors indiqué le lieu où leur fille se trouvait.

Les forces de l’ordre ont retrouvé la jeune fille à Grenade, dans la famille de celui qui devait devenir son mari. L’adolescente a été conduite aux services sociaux de Grenade. Dans la foulée, la région Castille-La Manche a pris la parole pour condamner cet « événement sexiste qui n’a pas sa place dans une société moderne et démocratique ».