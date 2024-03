Un nonagénaire frappé à mort par son voisin de chambre dans un Ehpad

Un résident d’Ehpad de 96 ans a été tué par son voisin de chambre de 93 ans. La victime, qui séjournait dans un établissement d’Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône est décédée ce vendredi, une semaine après avoir été agressée. Le parquet précise que l’enquête devrait déterminer les causes de la mort.

La victime avait été agressée dans la nuit du 22 au 23 février par son copensionnaire, a précisé le procureur d’Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon, confirmant une information initiale de BFM Marseille.

Irrité par le bruit de son voisin de chambre

L’auteur des coups aurait été irrité par les cris répétés du nonagénaire avec qui il partageait cette chambre. « L’enquête se poursuit du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner », a expliqué le procureur.

Une autopsie a été ordonnée « aux fins d’établir les causes de la mort et l’existence ou non d’un lien de causalité entre les violences et le décès de cette personne », a ajouté Jean-Luc Blachon.