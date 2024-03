Les faits se sont produits jeudi en fin d’après-midi, au lieu-dit Combes du Mont, en Haute-Saône. Il était environ 17h30 lorsque les secours ont été appelés : un chien malinois venait de mordre à plusieurs reprises une mère et un de ses fils de 5 ans.

Le garçonnet a été touché au visage, au mollet, à l’avant-bras et au dos. Il a aussi eu l'oreille droite arrachée et a été mordu à l'oreille gauche. L'autre enfant est indemne. L’adulte, elle, a été touchée au mollet et à l’avant-bras. « Elle-même et un de ses deux enfants ont été gravement blessés », a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours à Vesoul. Les deux ont été transportés à l’hôpital de Besançon, relate L’Est Républicain.

D'après les pompiers, la propriétaire du chien s'est présentée spontanément aux autorités pendant les opérations de secours. Selon la police, cette femme avait sorti ses deux chiens malinois sans les tenir en laisse. Les victimes sont ses voisins.

Le chien à l'origine de l'agression a eu un arrêt cardiaque une heure plus tard, selon les pompiers. Le malinois, une race de berger belge, est connu pour ses qualités de défense et est couramment utilisé par les forces de l'ordre.

En 2020, une fillette de deux ans avait été mortellement blessée par un malinois en Charente-Maritime.