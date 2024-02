Dans la valise qui a fait évacuer cet aéroport, il y avait… du fromage

Stupeur, mardi matin, à l’aéroport de Perpignan (Pyrénées-Orientales) : les agents chargés de surveiller les bagages des voyageurs ont détecté une valise, suspectée de renfermer… des explosifs.

Les usagers et le personnel de la plate-forme ont aussitôt été évacués, et mis à l’abri dans un hangar, rapporte L’Indépendant. Des voyageurs, en provenance du Maroc, ont dû poireauter dans leur avion, et tous les accès à l’aéroport ont été bloqués par les forces de l’ordre.

Des démineurs ont été dépêchés sur place, en urgence. Mais ils ont rapidement écarté tout risque d’explosion, poursuit le quotidien régional. Le bagage de ce voyageur ne contenait, en effet, que des effets personnels, du matériel multimédia et… du fromage.