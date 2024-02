La paroisse calabraise de Pannaconi (Italie) a été le théâtre d’une tentative d’assassinat ce samedi. Alors qu’il faisait son office, le prêtre Felice Palamara s’est soudainement interrompu après avoir porté le vin de messe à ses lèvres. Et pour cause : de l’eau de Javel avait été versée dans la coupe, rapporte le Corriere della Sera.

Le curé célébrait l’eucharistie lorsqu’il a détecté une odeur inhabituelle au moment de boire le calice. L’homme d’Église a rapidement interrompu la célébration en annonçant aux fidèles qu’il ne se sentait pas bien. Après analyse, il est apparu que ce qu’il y avait dans la coupe était un mélange de vin et d’eau de Javel. Il s’agissait d’une tentative d’empoisonnement, et une plainte a été déposée à la police.

Un curé déjà visé

Cette substance toxique aurait pu être d’autant plus fatale au curé que ce dernier souffre d’une maladie cardiaque et d’asthme. Interrogé par nos confrères, Felice Palamara s’est toutefois voulu rassurant : « Je suis sûr que cette dernière intimidation ne vient pas de mes paroissiens. Je vis à Pannaconi depuis dix ans et j’ai toujours eu une relation d’amour et d’affection mutuelle avec la population locale », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un s’en prend au curé. Il y a tout juste un mois, sa voiture avait été endommagée près de l’église. Il a également reçu plusieurs lettres anonymes contenant des menaces de mort. La police a examiné les images de vidéosurveillance pour tenter d’identifier les responsables.

Un autre prêtre ciblé

Un autre prêtre de la région a lui aussi été victime d’intimidations récemment. Un chat mort a été placé sur le capot de sa voiture et il a reçu des lettres de menaces.

Autant d’actes malveillants qui surviennent après la démission du maire de Pannaconi, lequel était soupçonné d’être en lien avec la mafia locale. Peu après cette défection, les deux prêtres avaient appelé au respect de la loi. Les intimidations dont ils font désormais l’objet ressemblent donc à des représailles.

Placé sous surveillance 24 h/24, Felice Palamara a conclu par ces mots : « Outre le pardon et la miséricorde, j’espère que la justice saura faire la lumière sur ces épisodes criminels. »