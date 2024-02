Une ado de 14 ans, en fugue d'un foyer, retrouvée morte à Fontainebleau

Ce dimanche, une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte à Fontainebleau (77). C’est vers 22 heures qu’une patrouille de police a été appelée pour une mineure retrouvée inconsciente dans un logement de la ville de Seine-et-Marne.

Arrivés sur place, les fonctionnaires découvrent Myriam, une adolescente en fugue d’un foyer de Melun décédée. Selon Le Parisien, la cause du décès est encore inconnue.

Deux amies placées en garde à vue

Myriam était placée depuis deux ans aux soins de l’Aide sociale à l’enfance, plus précisément dans un foyer du Dispositif d’accompagnement et d’intervention sociale (DAIS) à Melun, structure d’hébergement diversifiée accueillant garçons et filles de 10 à 21 ans, en difficultés sociales ou familiales.

Souffrant d’un diabète de type 1, la jeune fille suivait un traitement strict. À l’arrivée des secours, Myriam était, selon le quotidien, accompagnée de deux amies majeures qui ont été placées en garde à vue. Ces dernières auraient déclaré avoir consommé des stupéfiants, notamment du crack et du cannabis.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Fontainebleau pour homicide involontaire. Une autopsie sera réalisée dans les prochains jours pour déterminer la cause de ce drame.