Toujours sans nouvelle d’Erwan. Un peu plus de deux semaines après la disparition du jeune homme de 18 ans, à la sortie de la discothèque La Morinière à Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), enquêteurs et proches sont toujours à la recherche d’une piste pour tenter de comprendre ce qu’il a pu se passer cette nuit du 10 au 11 février. « On ne pense plus qu’à ça, on ne dort quasiment plus » nous a confié ce lundi Karine, la belle-mère d’Erwan. 20 Minutes fait le point.

Où en est l’enquête ?

La semaine dernière, le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire pour « disparition inquiétante ». Le travail des enquêteurs se poursuit sur le terrain, même si le dispositif pour tenter de retrouver Erwan s’est allégé par rapport aux jours ayant suivis sa disparition. Désormais, l'essentiel du travail se concentre sur l'analyse des éléments recueillis et notamment les nombreuses vidéos (vidéosurveillance ou postées sur les réseaux sociaux). Parallèlement, des fichiers bancaires et téléphoniques continuent d’être épluchés.

Quelles sont les pistes envisagées ?

« Nous avons plusieurs hypothèses de travail, précise une source proche de l’enquête. Soit la disparition volontaire - ce qui semble peu probable - soit la mauvaise rencontre, soit la thèse accidentelle. » « La fugue n’est pas une piste, cela ne correspond pas à son état d’esprit en général, ni à son état d’esprit ce soir-là » assure sa belle-mère, qui précise que « sur les vidéos que l’on a pu consulter, on le voit souriant et en train de s’amuser cette nuit-là. » Par ailleurs, « Erwan n’est pas quelqu’un qui cherche la bagarre, il a horreur du conflit » ajoute Karine. Il reste donc l’hypothèse de l’accident, comme une chute dans la rivière la Sèvre qui coule à proximité, ou de la mauvaise rencontre.

Quels sont les derniers éléments dont on dispose ?

Erwan s’était rendu à la discothèque La Morinière avec trois amis, notamment pour assister au showcase d’un rappeur programmé aux alentours de 3 heures du matin. Mais le jeune homme a été sorti de l’établissement vers 1h45 en raison d’un incident « sans gravité » lié à sa consommation d’alcool, selon certains témoins. « La dernière preuve de la présence d’Erwan dans la discothèque, est le paiement d’une bouteille avec ses copains, à 1h24, nous révèle sa belle-mère. Il n’y avait pas foule à ce moment-là. Puis il est vu à l’extérieur, sur le parking, à 1h50. Entre les deux, il y a donc un peu plus de vingt minutes durant lesquelles il s’est sans doute passé des choses, mais quoi ? »

A 2h50, son portable cesse de borner. Que s’est-il également passé entre 1h50 et 2h50 ? Pour le moment, c’est le mystère. « La majeure partie des gens était en train d’arriver pour assister au showcase, poursuit Karine. Il y avait donc énormément de monde à l’extérieur, et notamment sur la route qui mène à la boîte de nuit. Il y a forcément quelqu’un qui a vu ou entendu quelque chose. J’ai du mal à concevoir que personne n’ait croisé Erwan à ce moment-là. Il va falloir que quelqu’un parle. »

Pourquoi la discothèque n’a-t-elle pas pu rouvrir ce week-end ?

Un arrêté préfectoral pris vendredi a empêché l'établissement de rouvrir ses portes ce week-end comme il l’espérait. « L’annonce de la réouverture de la discothèque a engendré des réactions sur les réseaux sociaux susceptibles d’entraîner un trouble à l’ordre public » a expliqué la préfecture dans un communiqué.

« Pour nous, il était inconcevable que l’établissement rouvre en l’état » nous explique ce lundi Karine, la belle-mère d’Erwan. Et d'insister: « Il n’y a toujours aucune sécurisation du site, ce qui nous paraît totalement aberrant, sachant qu’il n’y a qu’une bande enherbée de dix, douze mètres, qui sépare le parking de la boîte de nuit du lit de la rivière, sans aucun rebord ni aucune barrière. On a du mal à concevoir que l’on ne protège pas davantage les abords de cette rivière, surtout en ce moment avec le débit d’eau qu’il y a. »

Concernant la plainte déposée pour « non-assistance à personne en danger » à l’encontre de l’établissement, Karine explique « qu’il y a des zones d’ombre que l’on veut éclaircir. » « Je ne dis pas que la boîte est coupable, mais nous voulons éclaircir des éléments qui font partie de l’enquête. Il y a notamment des contradictions, sur ce qu’il s’est passé avant qu’on le mette dehors, sur la façon dont il a été exclu, et sur ce qu’il a pu faire dans les premiers instants où il s’est retrouvé à l’extérieur. »