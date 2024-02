Johan Daviet, le père de Lola, est décédé brutalement à l’âge de 49 ans

Il confiait cet automne au micro de RTL qu’il était « en train de survivre ». Johan Daviet, le père de Lola, la fillette de 12 ans retrouvée morte en octobre 2022 dans une malle dans le XIXe arrondissement de Paris, est décédé brutalement vendredi à l’âge de 49 ans à Fouquereuil près de Béthune (Pas-de-Calais), rapporte La Voix du Nord. Ses obsèques seront célébrées jeudi après-midi avant que son corps ne soit inhumé au cimetière de Lillers où repose déjà sa fille.

Selon Maître Clotilde Lepetit, l’avocate de la famille de Lola interrogée par Le Parisien, « Johan Daviet avait la tête et le cœur trop près de l’enfer depuis les faits commis sur sa fille. » « Il dégringolait, a-t-elle ajouté. Sa crise cardiaque est l’épilogue de cette descente aux enfers. » Revenu vivre depuis quelques mois au domicile de sa mère dans le nord de la France, le père de famille attendait que « la justice fasse son travail », comme il le confiait en octobre aux équipes de l’émission Sept à Huit de TF1.

Le 16 février, une reconstitution du meurtre sauvage de la fillette, violée et torturée, a eu lieu sur les lieux du drame. Dahbia B., la principale suspecte dans cette affaire, a été mise en examen pour meurtre, viol et actes de torture et est actuellement incarcérée.