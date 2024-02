Lina, 15 ans, a disparu le 23 septembre 2023, après avoir quitté son domicile, à Plaine (Bas-Rhin), pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à environ trois kilomètres de là. Une information judiciaire a été dans la foulée ouverte contre X pour « enlèvement et séquestration non suivie d’une libération volontaire de plus de sept jours ».

Plusieurs mois après la disparition de l’adolescente, sa mère avait dit « garder espoir », tout en exprimant sa « frustration » au lendemain d’un rendez-vous avec les deux juges d’instruction chargées de l’enquête. Une enquête d’abord été menée par le parquet de Saverne, qui s’est ensuite dessaisi au profit du parquet de Strasbourg.

« C’est ce qui fait que je me lève tous les matins. Je n’ai pas d’autre choix que de garder espoir, a témoigné Fanny Groll. Je voudrais savoir, comprendre. Je cogite tout le temps ». La mère de famille a également confié qu’elle n’avait pas repris le travail depuis le drame et ne sortait plus de chez elle. S’adressant à sa fille, elle a lancé : « Bats-toi, accroche-toi, reviens vite. Je t’aime ».

Nouvelle enquête sur la plainte pour viol de Lina en 2022

Début février, une information judiciaire a été ouverte pour « viol commis sur mineure de 15 ans » après une plainte déposée en 2022 par Lina, a annoncé lundi la procureure de la République de Strasbourg. La jeune fille avait déposé plainte pour viol en réunion, pour des faits commis le mois précédent, alors qu’elle avait 13 ans et demi. Cette information judiciaire est « sans lien et distincte de celle actuellement ouverte des chefs d’enlèvement et de séquestration criminelle », a souligné la magistrate. C’est à ce jour, la dernière prise de parole officielle du parquet ainsi que de la famille de Lina.

Le récap' complet de l'affaire dans la vidéo en tête de l'article.