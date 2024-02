Le sort s’acharne sur la banque alimentaire de Gironde. Leurs locaux, situés dans le quartier de Bacalan à Bordeaux, ont fait l’objet de huit cambriolages en trois mois. Le dernier en date remonte au week-end du 28 et 29 octobre 2023. Casseroles, couteaux, cafetières, lave-linge et sèche-linge… Les malfaiteurs ont emporté « tout ce qui permet de préparer les repas des bénévoles qui travaillent sur le site », avait indiqué, dans un communiqué, l’association qui vient en aide aux familles les plus démunies.

Quelques semaines plus tôt, la structure avait déploré « des vols de câbles, ceux-là mêmes qui alimentent les chambres froides » contenant des denrées périssables. Le carburant de leurs véhicules a aussi été siphonné « à plusieurs reprises » l’été dernier.

« Ce n’est pas un phénomène »

A Pluvigner, dans le Morbihan, plusieurs centaines de kilos ont été dérobées dans les locaux de la banque alimentaire, dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier. « Tous les cambriolages sont difficilement compréhensibles. Ici, ça l’est encore plus. Les denrées, qui ont été volées, sont destinées aux familles qui en ont le plus besoin », confiait alors à Ouest-France la maire de la commune, Diane Hingray. Une enquête a été ouverte pour retrouver les malfaiteurs.

Ce type de vols ne sont, heureusement, pas monnaie courante. « Ça arrive de temps en temps. Il n’y a pas de données précises sur le sujet mais ce n’est pas un phénomène », explique à 20 Minutes une source policière. « On n’a pas eu beaucoup d’affaires de ce type », complète une autre source au sein de la police judiciaire. « Une des principales raisons », poursuit-elle, c’est que la marchandise volée, souvent périssable, est difficilement revendable. « Par ailleurs, les banques alimentaires sont alimentées régulièrement. La marchandise est mise en rayon et distribuée rapidement. Il n’y a pas toujours de stocks comme dans les supermarchés. »

Trois fois plus de bénéficiaires qu’il y a dix ans

Pour les malfaiteurs, le calcul est simple : les risques d’être interpellés sont importants, contrairement aux bénéfices envisageables. Le 23 décembre dernier, les gendarmes ont interpellé à Coursan, dans l’Aude, deux hommes qu’ils suspectaient d’avoir cambriolé, la veille, la banque alimentaire. Comme le précisait L’Indépendant, ils avaient emporté plusieurs kilos de marchandises. Les colis alimentaires, retrouvés au domicile de l’un des suspects, ont ensuite été remis à l’association qui les a distribués aux personnes dans le besoin à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Même rares, les vols visant ce type de structure restent choquants car elles sont plus utiles que jamais. Selon une étude, publiée en février 2023, 2,4 millions de personnes ont été accueillies, fin 2022 par les banques alimentaires. C’est trois fois plus qu’il y a dix ans.