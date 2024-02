La haine jusque dans le bus. Ce lundi, une vidéo datant du 6 février dernier est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on y voit l’auteur de la vidéo interpeller un autre homme dans un bus de la RATP, à Paris. Alors que ce dernier est tranquillement assis en train de regarder un film sur son téléphone, il est apostrophé par le premier qui l’aborde de manière familière, d’abord en lui adressant un « Bonsoir Tonton », avant d’ajouter un « Shalom ».

Très rapidement, l’auteur de la vidéo demande ce qu’il pense du « génocide des enfants palestiniens et du génocide des Palestiniens par Netanyahu ». L’homme qui semble âgé préférera se lever pour tenter de descendre du bus. Son agresseur ne le lâchera pas pour autant et le suivra jusqu’à la porte, l’intimant de donner son avis.

Puisque la vidéo est rediffusée non-floutée, j'en crée une version floutée pour protéger la victime tout en affichant son agresseur.



Cas d'école d'antisémitisme sous couvert de soutien aux Palestiniens.



A faire circuler pic.twitter.com/Tqg0pxNfnt — Shawarma (@sharozwa) February 19, 2024

Si l’homme ne lui répond pas, l’autre continue de l’interpeller en lui lançant « parce que la Shoah c’était terrible, mais le génocide du peuple palestinien c’est encore plus terrible ». Et le bus démarre. L’auteur de la vidéo continue ses invectives et demande cette fois à l’homme âgé s’il est rabbin. Pour seule réponse, l’homme lui souhaitera une bonne soirée et descendra du bus avant d’être qualifié de « soutien du génocide palestinien ».

La passivité des voyageurs choque les internautes

Cette vidéo a choqué de nombreux internautes qui s’indignent de l’agressivité d’un tel acte, des propos jugés antisémites mais aussi de la passivité des autres voyageurs qui, à l’exception d’une femme qui rétorque que « ce n’est pas de sa faute », laisse l’un passager en harceler verbalement un autre. Si la vidéo d’origine a été supprimée du compte de l’auteur, elle continue de circuler sur les réseaux, le plus souvent, cette fois, avec le visage de la victime floutée pour ne pas l’exposer davantage.

L’auteur de la vidéo n’est, lui, pas un anonyme. Il s’agit de Léo Nicolian, bien connu des sphères complotistes principalement antivax et prorusses. Ancien journaliste, Léo Nicolian est notamment connu pour son intervention sur une télévision russe en mai 2022, durant laquelle il y expliquait que « la France [était] devenue de facto une dictature dissimulée » et qu’Emmanuel Macron « n’aimait pas la France ». Ces derniers mois, il s’est également fait remarquer avec ses posts pro-Hamas sur les réseaux sociaux. « Qui sème le vent récolte la tempête », postait-il le 7 octobre dernier, jour de l’attaque du Hamas sur le sol israélien, à partir de la bande de Gaza.

Une plainte pour incitation à la haine raciale déposée

Sur I24 News, Grégory Bensadoun, avocat de l’organisation juive européenne, a déclaré espérer une réponse ferme de l’institution judiciaire avec un placement en garde à vue. L’avocat annonce également qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de Paris pour « incitation à la haine raciale ». Contacté par 20 Minutes, le Parquet de Paris indique que son « pôle national de lutte contre la haine en ligne s’est saisi d’initiative de cette affaire lundi 19 février, et analyse les éléments dont [nous] disposons pour le moment, tant d’un point de vue factuel que d’un point de vue juridique ».

De son côté, la RATP a rappelé condamner « avec la plus grande fermeté tout acte antisémite qui serait commis sur son réseau ou en interne ». La régie ajoute qu’elle dispose par ailleurs d’une ligne d’alerte éthique pour permettre aux salariés et aux voyageurs de faire remonter des faits contraires à nos valeurs et éthiques.